В поселке Белый Яр (Сургутский район) коммунальщики устроили снежную свалку на территории населенного пункта. Об этом «URA.RU» рассказала депутат поселка Белый Яр Наталья Матвийчук.
«О том, что предприниматель свозит снег на какую-то базу по адресу Лесная 41, я заметила еще весной. База эта находится рядом с протокой Перевесная и при таянии все это попадает в воду», — добавила депутат.
Уборкой снега и его вывозом в Белом Яру занимается индивидуальный предприниматель Каримджон Ганиев. У него заключен контракт с МУП «Сургутрайторф», на чей полигон и должны свозить снег. Это подтвердила и замглавы Белого Яра Инна Мартынюк, но у «URA.RU» есть фотографии и видеозаписи, которые могут свидетельствовать о том, что как минимум часть собранного снега сложена на территории базы по адресу улица Лесная, дом 41. При этом журналист агентства выяснил, что официально на территории Белого Яра нет земельных участков, выделенных под временное складирование собранного с дорог снега.
По одной из версий, озвученной Матвийчук, свалка на территории поселка появилась из-за якобы имеющихся требований администрации Сургутского района во что бы то ни стало убирать осадки, при этом денег на это предпринимателю в достаточном количестве не выделяется. В пресс-службе района на вопросы журналиста «URA.RU» не ответили, заявив, что вопрос не в их компетенции. Мартынюк же пообещала дать информацию позже. Дозвониться до Ганиева не удалось — его телефон вне зоны доступа.