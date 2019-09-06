05 сентября 2019
04 сентября 2019

Власти ХМАО нашли город, в котором нет нелегальных свалок

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рабочая поездка министра экологии Сергея Лихачева на Полетаевский полигон и городскую свалку. Челябинск, мусор, бутылка, стекло, битое стекло, полетаевский полигон
За эффективное обращение с отходами некоторые получат миллионные премииФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Департамент промышленности Югры и окружной Природнадзор подвели итоги конкурса среди муниципалитетов «Внедрение эффективных процессов обращения с отходами». По его итогам два муниципальных образования — Когалым и Нижневартовский район — получат миллионные субсидии. Об этом «URA.RU» рассказали в департаменте общественных и внешних связей Югры.

«В категории „городские округа“ победителем признан Когалым, на территории которого отсутствуют несанкционированные свалки. За это бюджет города получит грант в форме субсидий на три миллиона рублей», — добавили в депсвязей.

Еще одним победителем конкурса, но уже в категории «муниципальные районы», стал Нижневартовский район, где сформирована инфраструктура по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) — там установлено 597 контейнеров для раздельного сбора пластика, стекла, бумаги, железных банок и батареек. За это бюджет муниципалитета также получит грант в виде субсидии в семь миллионов рублей. Выделенные средства пойдут на развитие инфраструктуры по обращению с ТКО.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...