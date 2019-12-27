В Самаре гомосексуалам запретили сдавать кровь

Части россиян запретили сдавать кровь в Самаре Фото: Анна Майорова © URA.RU

Самарская областная клиническая станция переливания крови ввела абсолютный запрет для гомосексуалов на сдачу крови. Информацию об этом клиника разместила на своем сайте.

«Абсолютное ограничение от сдачи крови, если у вас инфекционные заболевания: СПИД, носительство ВИЧ-инфекции и лица, относящиеся к группе риска (гомосексуалисты, наркоманы, проститутки)», — сказано на сайте.

В лаборатории службы крови журналисту «URA.RU» пояснили, что гомосексуалы попадают под запрет из-за того, что находятся в группе риска зараженных. Данные Роспотребнадзора о том, что в 2018 году 54,8% (87,7 тысяч человек) зараженных ВИЧ были гетеросексуальные люди в службе трактовали так, что эти люди наркозависимые.

В России запрет на донорство крови пенсионерам старше 60 лет, гомосексуалам, проституткам и наркозависимым был отменен в 2008 году. Тогда медики пояснили, что это связано с устаревшей формулировкой, а не дефицитом доноров.