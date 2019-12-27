Тюменскую семью с младенцем не пустили в самолет на Мальдивы из-за долгов по налогам

Семья лишилась запланированного отдыха из-за забытого долга Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пограничники Шереметьево в Москве не пустили молодую семью тюменцев с грудным ребенком на руках на самолет до Мальдивских островов, где они должны были провести новогодний отпуск. Обоснованием запрета на вылет из страны стал не заплаченный транспортный налог за автомобиль Toyota Land Cruiser. Об этом «URA.RU» сообщили в службе судебных приставов.

«Сотрудники пограничной службы сообщили тюменке, что за неоплаченный долг в сумме чуть более 40 тыс рублей по налогам она ограничена в выезде за пределы страны», — прокомментировали в ведомстве. При этом женщина попыталась спасти отпуск и заплатила налог прямо в аэропорту. Однако на самолет их так и не пустили, поскольку процедура снятия запрета на выезд занимает не менее суток. В результате семья вместо встречи Нового года на Мальдивах будет проводить праздники в Тюмени. За последние четыре дня в подобную ситуацию попали восемь жителей областного центра.

Как отметили в пресс-службе регионального отделения ФССП, проверить задолженность можно в официальном реестре «Банка данных исполнительных производств» или через единый портал госуслуг.