Вандалы осквернили памятник советскому маршалу в Праге

Неизвестные вновь осквернили памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, установленный в Праге. На руку статуи повесили сардельки. На них прикрепили памятные ленты, снятые с венков, возложенных к монументу.
«На этот раз вандалы зашли достаточно далеко», — пишет ТАСС со ссылкой на руководителя представительства Минобороны РФ в Чехии по военно-мемориальной работе Алексея Трякина. По его словам, финансового ущерба нанесено не было. Сейчас монумент приведен в надлежащий вид. Отмечается, что сейчас возле памятника дежурит полиция. Происшествие расследуют правоохранительные органы.
Ранее подобный инцидент произошел в августе. МИД России выразил протест Чехии из-за осквернения памятнику маршалу Советского Союза. По мнению министерства, правительство страны допускает создание негативного образа о воинах-освободителях.
В сентябре пражские депутаты решили перенести памятник в музей. Глава государства Милош Земан высказался резко против вывоза монумента, назвав такое решение позором, передает агентство Nation News.