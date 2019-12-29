Путин рассказал, сколько простоит Крымский мост

Владимир Путин объяснил надежность моста современными технологиями Фото: CC BY-SA 3.0, VMorozoff — Wikimapia

Президент России Владимир Путин уверен, что Крымский мост простоит многие десятилетия. При этом глава государства отметил, что мост просуществует и дольше, если его будут должным образом обслуживать.

«Судя по тому, что говорят эксперты, это [Крымский мост] будет на многие-многие десятилетия, а, может быть, и на века», — заявил Путин в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». По его словам, при строительстве объекта применялись самые современные технологии.

Российский лидер также признался, что, проезжая по мосту, испытывал чувство удовлетворения от проделанной работы. Он также поблагодарил за отличный результат специалистов, которые возводили переход через Керченский пролив.

Помимо этого Путин вспомнил, что в истории трижды предпринимались попытки построить этот мост, но все они заканчивались провалом. Однако президент РФ объяснил прошлые неудачи отсутствием тех технологий, которыми овладели в России за последнее время.