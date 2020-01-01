Заворотнюк поблагодарила россиян за поддержку

Анастасия Заворотнюк поблагодарила всех за поддержку
новость из сюжетаАнастасия Заворотнюк тяжело больна
Анастасия Заворотнюк накануне Нового года поблагодарила своих поклонников за поддержку. Обращение от актрисы и ее семья опубликовано на странице в Instagram.
«Всем вам Настя передаёт огромный привет и благодарит за поддержку, за ваши молитвы и то душевное тепло, которое вы дарите. Всего самого лучшего вам и вашим близким», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что Заворотнюк, у которой, по данным СМИ, диагностировали рак мозга, придется встретить Новый год в реабилитационной клинике. До этого она проходила лечение в онкологическом центре, но позже ее перевели в другую больницу для восстановления.