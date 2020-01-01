31 декабря 2019

Заворотнюк поблагодарила россиян за поддержку

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Клипарт. Страница Анастасии Заворотнюк в Instagram. Екатеринбург, заворотнюк анастасия
Анастасия Заворотнюк поблагодарила всех за поддержкуФото: страница Анастасии Заворотнюк в Instagram @a_zavorotnyuk
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Анастасия Заворотнюк тяжело больна

Анастасия Заворотнюк накануне Нового года поблагодарила своих поклонников за поддержку. Обращение от актрисы и ее семья опубликовано на странице в Instagram.

«Всем вам Настя передаёт огромный привет и благодарит за поддержку, за ваши молитвы и то душевное тепло, которое вы дарите. Всего самого лучшего вам и вашим близким», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Заворотнюк, у которой, по данным СМИ, диагностировали рак мозга, придется встретить Новый год в реабилитационной клинике. До этого она проходила лечение в онкологическом центре, но позже ее перевели в другую больницу для восстановления.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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Ссылки по теме
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