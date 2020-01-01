31 декабря 2019

Ведущий Дибров заявил, что россиянам нравится цензура на телевидении

© Служба новостей «URA.RU»
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Предварительная жеребьевка ЧМ-2018. Санкт-Петербург, дибров дмитрий
Дмитрий Дибров уверен, что россияне любят ругаться на цензуруФото: Антон Белицкий © URA.RU

Российским зрителям нравится цензура на федеральных каналах, так как ее наличие становится еще одним поводом поругаться, что приносит им только удовольствие. Об этом в беседе с корреспондентом «URA.RU» заявил ведущий программы «Кто хочет стать миллионером?» на «Первом канале» Дмитрий Дибров.

«Это [цензуру] русский человек любит. Он любит ругаться на цензуру. Он же это делает все годы, все века. Одно удовольствие поругаться», — отметил телеведущий. Он также подчеркнул, что федеральные каналы крайне важны, так как человек должен знать, что есть кто-то сильнее, чем он.

Отвечая на вопрос о конкуренции между телевидением и интернетом, Дибров выразил уверенность, что в этой борьбе телевидение точно не проиграет, так как у него есть существенное преимущество. «Интернет — смотрение по своему желанию. А это не всегда людям-то и нравится. Они хотели бы, чтоб ими руководили. Тогда можно списать собственные грехи на хозяина. А это как раз федеральные каналы», — подытожил он.

Ранее телеведущий назвал работников телевидения «служителями антихриста». При этом Дибров привел в пример коллегу, который показывает русский народ в неблагоприятном свете из-за низкого рейтинга.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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