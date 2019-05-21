Ведущий «Кто хочет стать миллионером?» обвинил СМИ в служении антихристу

Дибров также раскрыл секрет выживаемости на телевидении Фото: Википедия

Ведущий телешоу «Кто хочет стать миллионером?» Дмитрий Дибров назвал работников телевидения «служителями антихриста». Такую позицию он озвучил на встрече патриарха Кирилла с ректорами вузов.

По словам Диброва, Институт телевидения и радио растит новых специалистов и должен быть «передним краем борьбы с антихристом». Однако на практике дела обстоят иначе, считает телеведущий. «У меня были очень доверительные беседы с коллегами, я спрашивал у одного: зачем он так показывает русских? А он отвечает, что делает это из-за низкого рейтинга. <…> Неосознанно, к сожалению, часть СМИ служит небогоугодному делу и антихристу», — сказал Дибров.

Телеведущий добавил, что те, кто работает в «Останкино» только ради денег, быстро увольняются, а те, кто связывают свое дело «со святым духом», «задерживаются там на десятилетия», передает слова Диброва агентство новостей «Москва».

В феврале руководство «Первого канала» отстранило от работы главреда передачи «Кто хочет стать миллионером?» Илью Бера из-за конфликта со знатоком Александром Друзем, напоминает телеканал 360. Бер обвинил знатока в попытке купить ответы на вопросы телешоу. Дибров тогда заявил, что Друзю не надо ничего покупать, потому что он «знает все лучше, чем кто-либо».