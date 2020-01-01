Олимпийские чемпионы из Госдумы посоветовали, с чего начать спортивную жизнь в 2020 году

В новогодние праздники россиянам стоит обратить внимание на лыжи Фото: depositphotos.com

Начать заниматься спортом в новом, 2020-м, году россиянам стоит с лыж и коньков. Такое мнение в разговоре с «URA.RU» выразили депутаты комитета Госдумы по физкультуре и спорту

«Все на коньки и лыжи!» — заявил «URA.RU» двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов. Свою рекомендацию он пояснил традициями и доступностью этих видов спорта. Коллегу поддержал двукратный олимпийский чемпион по биатлону, депутат Госдумы Сергей Чепиков. «Мне всегда было приятно первого января прокатиться на лыжах. В лесу никого. Настроение отличное!» — заявил агентству парламентарий. По его мнению, в новогодние праздники россиянам можно заняться горными лыжами, поскольку, в отличие от беговых, на горных нагрузка не такая большая. «Можно подольше побыть на свежем воздухе», — уточнил он.

Перовое января следует начинать с легкой зарядки и пробежки, поделился с «URA.RU» депутат Госдумы, трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Артур Таймазов. Заниматься игровыми видами спорта в этот день тяжело, поскольку в это время все отдыхают и команду найти сложно. «Второго и третьего января можно сыграть в баскетбол или футбол, чтобы начать приводить здоровье в форму. Если рядом лес — пробежка, если вы находитесь в горах, можно покататься на лыжах», — пояснил агентству парламентарий.

Таймазов добавил, что, когда занимался спортом профессионально, первое января у него начиналось с кросса. Это помогало заряжаться энергией на весь день.