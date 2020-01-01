Тюменский лыжник Большунов победил на этапе «Тур де Ски» в Италии

Российский лыжник Александр Большунов стал победителем этапа гонки «Тур Де Ски», который проходит в итальянском Тоблахе. Россиянин занял первое место в гонке преследования.
«Большунов стартовал третьим, однако смог обойти стартовавшего первым россиянина Сергея Устюгова на 13,7 секунды», — сообщает RNS. Третьим к финишу пришел финский лыжник Ийво Нисканен с отставанием в 24,8 секунды. В гонке участвовали еще несколько россиян. В топ-10 попали Артем Мальцев и Иван Якимушкин, заняв четвертое и девятое места. Также в гонке участвовали лыжники Андрей Мельниченко и Денис Спицов, занявшие 17-е и 18-е места соответственно.
Александр Большунов — уроженец Брянской области, долгое время тренировался спортсмен в Тюмени. Ранее отец лыжника признавался, что в детстве у его сына не было своих лыж и он тренировался, используя чужие.