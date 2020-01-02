Государство Голландия официально перестало существовать

Называть Нидерланды Голландией с 1 января 2020 года больше нельзя. Такое решение было принято для обновления имиджа страны.
«Было решено, что предпочтительно использовать Нидерланды, официальное название нашей страны», — сообщила The Guardian пресс-секретарь министерства иностранных дел государства. Власти не хотят, чтобы у туристов Нидерланды ассоциировались с наркотиками и улицей красных фонарей.
Правительство страны надеется, что такое решение перераспределит туристический поток, большая часть которого посещает именно историческую Голландию. На проведение реформы было выделено порядка 200 тысяч евро.
Северная и Южная Голландия — это провинции на западном побережье Нидерландов. С 10 по 16 век Голландия была единым политическим объединением и управлялась графами Голландии.