01 января 2020

Государство Голландия официально перестало существовать

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Pixabay. Екатеринбург, флаг, нидерланды
Избавившись от Голландии, правительство Нидерландов надеется перестать ассоциироваться с наркотикамиФото: pixabay.com / Pixabay License

Называть Нидерланды Голландией с 1 января 2020 года больше нельзя. Такое решение было принято для обновления имиджа страны.

«Было решено, что предпочтительно использовать Нидерланды, официальное название нашей страны», — сообщила The Guardian пресс-секретарь министерства иностранных дел государства. Власти не хотят, чтобы у туристов Нидерланды ассоциировались с наркотиками и улицей красных фонарей.

Правительство страны надеется, что такое решение перераспределит туристический поток, большая часть которого посещает именно историческую Голландию. На проведение реформы было выделено порядка 200 тысяч евро.

Северная и Южная Голландия — это провинции на западном побережье Нидерландов. С 10 по 16 век Голландия была единым политическим объединением и управлялась графами Голландии.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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