01 января 2020

Водителям разрешили не возить с собой полис ОСАГО

© Служба новостей «URA.RU»
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ГАИ, ГИБДД, ДПС. Поздравление женщин-водителей. Челябинск, гибдд, дпс, гаи
Теперь водители могут показывать сотрудникам ГАИ электронный вариант ОСАГОФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Российским автомобилистам, оформившим полис обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) в электронном виде, теперь необязательно иметь при себе распечатку документа. Данное постановление правительства вступило в силу 2 января.

«Водитель получит возможность предъявлять сотруднику Госавтоинспекции для проверки как копию страхового полиса на бумажном носителе, так и в виде электронного документа на смартфоне», — сообщается на сайте «Парламентской газеты».

Согласно постановлению, сотрудник дорожно-постовой службы может проверить, заключен ли договор ОСАГО, в автоматизированной информационной системе обязательного страхования.

При этом данная норма появилась в федеральном законе об ОСАГО с мая 2019 года. Однако в положении ПДД до последнего времени было прописано, что водителям нужно возить с собой копию электронного полиса исключительно в бумажном виде.

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© Служба новостей «URA.RU»
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