Эстония хочет забрать у России часть территории

Тартуский мирный договор, заключенный между Эстонией и Советской Россией в 1920 году, все еще имеет юридическую силу в вопросе границ между странами, уверен спикер парламента Эстонской Республики Хенн Пыллуаас. Об этом он заявил в новогоднем поздравлении, опубликованном на сайте законодательного органа государства.
«После Тартуского мира Россия признала Эстонию, и была установлена эстонско-российская граница. Когда мы восстановили свою независимость, все страны признали нас правопреемником Эстонской Республики во всех ее проявлениях, включая государственную границу», — говорится в обращении Пыллуааса к эстонскому народу.
По словам спикера парламента ЭР, Тартуский мирный договор находится в реестре действующих международных договоров ООН. Поэтому, по его мнению, Эстония может претендовать на земли, которые отошли ей в рамках данного договора.
Согласно Тартускому договору, прибалтийская республика получила часть Ленинградской и Псковской областей. Однако в 1944 году данные территории были вновь присоединены к РСФСР. Россия рассматривает данный договор не иначе как исторический документ, который не обладает юридической силой. При этом Эстония утверждает, что договор до сих пор действителен, напоминает RT.