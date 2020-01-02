Специалисты по кибербезопасности рассказали, как защититься от мошенников в новогодние праздники

Россиянам советуют внимательнее относиться к персональным банковским данным Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В новогодние каникулы мошенники пользуются праздничной суетой, в связи с чем россияне чаще становятся жертвами преступлений. Об этом «URA.RU» рассказали эксперты в области информационной и кибернетической безопасности.

Из-за праздничной суеты в общественных местах собираются большие очереди у банкоматов и терминалов оплаты товаров, объяснил «URA.RU» эксперт по информационной безопасности, ученый-криминалист Виталий Вехов. «Мошенники работают в толпе. Пользуясь невнимательностью, нервозной обстановкой, они могут заставлять жертв совершать те действия, которые противоречат требованиям безопасности. Через плечо они могут подсмотреть пин-код и номер карты», — уточнил специалист. Чтобы не стать жертвой такого мошенничества, следует потянуть время, но сделать все правильно: закрыть персональные данные при использовании банкоматов, советует эксперт.

В новогодние каникулы также учащаются хакерские атаки на банки и банкоматные сети, поскольку большинство сотрудников кредитных учреждений в это время не работают, рассказал «URA.RU» эксперт по кибербезопасности Cisco Systems Алексей Лукацкий. «Атакам также подвергаются компании, которые хранят ценную информацию», — рассказал специалист. Однако он уточнил, что в крупных организациях, где есть центр мониторинга безопасности, работающий круглосуточно, без праздников и выходных, сотрудники оперативно пресекают действия злоумышленников.

Ранее специалисты назвали самые распространенные схемы мошенничества перед Новым годом. Среди них оказалось создание фейковых интернет-магазинов, напоминает RT. Завлекая жертв, злоумышленники указывали крайне низкие цены, но в результате предоставляли некачественный товар или исчезали через несколько дней после оплаты.