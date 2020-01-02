В правительстве рассказали о выходных в 2020 году

У россиян будет 118 праздничных и выходных дней
У россиян, работающих в пятидневку, будет 118 выходных и праздничных дней. Это следует установленного правительством производственного календаря на 2020 год.
В Новый год россияне отдыхают с 1 по 8 января. В честь Дня защитника отечества граждане будут отдыхать в субботу и воскресенье 22 и 23 февраля, а также в понедельник 24 февраля. 8 марта россияне отдохнут в выходные 7 и 8 марта, а также 9 марта в понедельник, напоминает
В мае выходные будут продолжаться с 1 по 5 мая, а потом с 9 по 11 мая. В часть дня России граждане отдохнут с 12 по 14 июня. Последний праздничный выходной 2020 года выпадет на среду, 4 ноября.