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В ДТП под Курганом погибли три человека. Среди пострадавших есть дети

© Служба новостей «URA.RU»
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Парад новой техники на центральной площади. Курган, скорая помощь, фельдшер, мед помощь, мед работник
Пострадавших сейчас госпитализируют с места аварииФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Мишкинском районе Курганской области произошло ДТП, в котором пострадали 9 человек. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

По предварительной информации, в аварии пострадали девять человек. «Трое из них скончались до прибытия скорой помощи. Среди пострадавших также есть несовершеннолетние. Сейчас пострадавших госпитализируют», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В полиции добавили, что обстоятельства аварии еще выясняются. Виновник аварии также еще не установлен. По предварительным данным, в ДТП участвовали легковой автомобиль Ford и микроавтобус Toyota.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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