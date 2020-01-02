Пострадавших сейчас госпитализируют с места аварии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Мишкинском районе Курганской области произошло ДТП, в котором пострадали 9 человек. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

По предварительной информации, в аварии пострадали девять человек. «Трое из них скончались до прибытия скорой помощи. Среди пострадавших также есть несовершеннолетние. Сейчас пострадавших госпитализируют», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В полиции добавили, что обстоятельства аварии еще выясняются. Виновник аварии также еще не установлен. По предварительным данным, в ДТП участвовали легковой автомобиль Ford и микроавтобус Toyota.