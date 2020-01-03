Российскую авиакомпанию признали самой пунктуальной в мире

Авиакомпания «Аэрофлот» стала самым пунктуальным авиаперевозчиком в мире. Рейтинг авиаперевозчиков 2019 года составила аналитическая компания Cirium.
По данным Cirium «Аэрофлот» выполнил 86,7% рейсов вовремя. Всего компания проанализировала 290 тысяч рейсов, уточняет газета «Известия». «„Аэрофлот“ стал более эффективно контролировать все окружающие факторы, что помогло ему повысить свою оперативность», — указывается в сообщении.
Второе место в рейтинге отдано японской авиакомпании ANA, которая пунктуально выполнила 86,26%. Замыкает тройку лидеров американская Delta Air Lines, совершившая по итогам прошлого года 85,69% рейсов без задержки.
Составители рейтинга также отметили московский аэропорт Шереметьево, который занял первое место в мире по своевременности вылетов. Отмечается, что из воздушного порта вовремя были отправлены 95,01% рейсов. Среднее время задержки составляло не более 15 минут. Следом за Шереметьево идут китайские аэропорты Гуанчжоу Байюнь и шанхайский Пудун. там задержка рейсов не превышала более одного часа.