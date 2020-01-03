Выяснилось, как изменились цены на горнолыжных курортах Урала в новогодние праздники

Уральцы стали чаще кататься в горах в январе Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Горнолыжные курорты Урала подняли цены в новогодние праздники. Об этом «URA.RU» рассказали представители комплексов «Гора Волчиха» в Свердловской области и «Губаха» в Пермском крае.

«Загруженность в январе всегда более-менее большая. Значительный рост всегда происходит с 1 января. В декабре, как правило, происходит спад, потому что все уральцы отмечают корпоративы в городе», — рассказала «URA.RU» PR-менеджер комплекса «Гора Волчиха». Цены при этом не меняются по сравнению с прошлым годом. «Прайс указан в соответствии с праздничными/выходными днями», — пояснила она. Если трехчасовой абонемент на подъемник в будни составляет 1 000 рублей, то в праздники эта услуга обойдется туристам уже в 1 200 рублей.

В туристическом центре «Губаха» пояснили, что интересу к катанию располагают «комфортный минус» и снегопады. «Количество туристов чуть больше, чем в прошлом году, причем увеличилось количество туристов из соседних регионов — Екатеринбург, Нижний Тагил, Ижевск, Казань», — рассказала корреспонденту PR-менеджер центра. В праздничные и выходные дни стоимость здесь повышенная (900 рублей за подъемник на один день в будни, 1 200 — в праздничные дни).

Информацию о туристах в «Губахе» из соседних регионов подтверждает и любитель горнолыжного отдыха, Наталья Т. «Народу всегда много катается, особенно, когда снег есть. На всем Урале самый бюджетный курорт — это Губаха в Пермском крае», — пояснила она. По ее словам, цены на такой вид развлечения ежегодно растут. «Особенно меня умиляет ценник на мелких горках типа Уктуса — неоправданно дорого. Самый большой ценник на Аджигардаке в Челябинской области», — подчеркнула она.