Составлен топ-5 новых автомобилей дешевле полумиллиона рублей

Lada заняла четыре строчки рейтинга Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В России в 2020 году самым дешевым новым автомобилем стал седан Lada Granta. Его можно приобрести всего за 455 тысяч 900 рублей.

«С начала января прошло всего несколько дней, а цены на ряд легковых машин в России поменялись. Естественно, в большую сторону», — сообщает «Российская газета». Согласно рейтингу издания, на втором и третьем месте оказались хэтчбек и лифтбек Lada Granta, стоимостью 472 900 рублей. Четвертую строчку занял универсал Lada Granta за 482 900 рублей, на пятом месте оказалась единственная иномарка — седан Datsun on-DO. Его можно приобрести за 490 тысяч рублей.

Россия попала в список стран с самыми дешевыми автомобилями. Ее опередили лишь Индия, Мексика, Аргентина и Бразилия, передает агентство Nation News.

Ранее «URA.RU» сообщило, что в 2020 году автомобилистов ждет множество изменений. Они коснутся получения госномеров, электронных паспортов автомобилей, повышения утилизационного сбора и сдачи экзаменов на получение прав.