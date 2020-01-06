Скандал с высказываниями Жириновского о «холопах и крепостных» дошел до Госдумы

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Государственная Дума РФ. Москва, портрет, жириновский владимир
Слова Владимира Жириновского проверит комиссия по депутатской этикеФото: Владимир Андреев © URA.RU

Комиссия Госдумы по депутатской этике обсудит поведение лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского, который называл людей «холопами» и «крепостными». Об этом рассказал глава комиссии Отари Аршба.

«Будем [обсуждать] после праздников», — приводит РИА «Новости» слова депутата. Оршба уточнил, что его коллеги вернутся к работе в Москве 13 января.

Ранее было опубликовано видео, на котором Жириновский на Красной площади раздает тысячные купюры собравшимся вокруг него людям и называет их «холопами» и «крепостными».

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© Служба новостей «URA.RU»
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