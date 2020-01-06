Скандал с высказываниями Жириновского о «холопах и крепостных» дошел до Госдумы

Слова Владимира Жириновского проверит комиссия по депутатской этике
Комиссия Госдумы по депутатской этике обсудит поведение лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского, который называл людей «холопами» и «крепостными». Об этом рассказал глава комиссии Отари Аршба.
«Будем [обсуждать] после праздников», — приводит РИА «Новости» слова депутата. Оршба уточнил, что его коллеги вернутся к работе в Москве 13 января.
Ранее было опубликовано видео, на котором Жириновский на Красной площади раздает тысячные купюры собравшимся вокруг него людям и называет их «холопами» и «крепостными».