Владимир Жириновский подарил людям деньги Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский во время прогулки по Красной площади раздал людям по тысяче рублей. О своем визите на Красную площадь он рассказал в Instagram.

Видео, где запечатлено, как Жириновский раздает деньги, было опубликовано в telegram-канале Readovka . «Дети, инвалиды. Кто еще? Сироты, крепостные, холопы», — говорит политик на записи.

В Instagram Жириновский также опубликовал пост, где рассказал о посещении Красной площади. «Сегодня прогулялся по ярмаркам у ГУМа. Москва великолепно украшена, множество людей гуляют», — написал он.

Получить комментарий Жириновского или его представителей не удалось: никто из них не ответил на звонок корреспондента «URA.RU».

Ранее политик рассказал, почему Европа отправляет в Россию товары низкого качества. По словам Жириновского, для Запада россияне являются людьми второго сорта, напоминает агентство Nation News.