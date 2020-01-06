05 января 2020

Жириновский раздал людям на Красной площади по тысяче рублей. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция ЛДПР в ТАСС. Москва, портрет, жириновский владимир
Владимир Жириновский подарил людям деньгиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский во время прогулки по Красной площади раздал людям по тысяче рублей. О своем визите на Красную площадь он рассказал в Instagram.

Видео, где запечатлено, как Жириновский раздает деньги, было опубликовано в telegram-канале Readovka. «Дети, инвалиды. Кто еще? Сироты, крепостные, холопы», — говорит политик на записи.

В Instagram Жириновский также опубликовал пост, где рассказал о посещении Красной площади. «Сегодня прогулялся по ярмаркам у ГУМа. Москва великолепно украшена, множество людей гуляют», — написал он.

Получить комментарий Жириновского или его представителей не удалось: никто из них не ответил на звонок корреспондента «URA.RU».

Ранее политик рассказал, почему Европа отправляет в Россию товары низкого качества. По словам Жириновского, для Запада россияне являются людьми второго сорта, напоминает агентство Nation News.

Расскажите о новости друзьям
Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...