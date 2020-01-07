06 января 2020

Почти половина неверующих россиян отпразднует православное Рождество

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Празднование Рождества Христова в Свято-Троицком кафедральном соборе. Екатеринбург, богослужение, церковь, вера, прихожане, православная церковь, православие, женщины в платках
Всего отметить праздник собираются три четверти россиянФото: Анна Майорова © URA.RU

Примерно 40% россиян, которые относят себя к атеистам, собираются отметить православное Рождество. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

«Среди православных собираются праздновать 86% опрошенных, среди последователей других конфессий — 36%, среди неверующих — 40%», — приводит РИА «Новости» результаты телефонного опроса, в котором приняли участие 1600 человек. Всего, по данным ВЦИОМ, православное Рождество отпразднуют три четверти россиян.

По результатам исследования также удалось выяснить, что рождественский пост соблюдает каждый десятый россиянин, однако подавляющее большинство респондентов — 90% — не следует его правилам.

Помимо Русской православной церкви 7 января Рождество отмечают Иерусалимская, Грузинская, Польская, Сербская православные церкви и афонские монастыри. Также к празднованию православного Рождества присоединяются католики восточного обряда и часть протестантов, которые живут по восточному календарю. Ранее «Царьград» писал, что патриарх Кирилл провел ночную Рождественскую литургию в московском храме Христа Спасителя. Службу посетили несколько тысяч человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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