Почти половина неверующих россиян отпразднует православное Рождество

Примерно 40% россиян, которые относят себя к атеистам, собираются отметить православное Рождество. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
«Среди православных собираются праздновать 86% опрошенных, среди последователей других конфессий — 36%, среди неверующих — 40%», — приводит РИА «Новости» результаты телефонного опроса, в котором приняли участие 1600 человек. Всего, по данным ВЦИОМ, православное Рождество отпразднуют три четверти россиян.
По результатам исследования также удалось выяснить, что рождественский пост соблюдает каждый десятый россиянин, однако подавляющее большинство респондентов — 90% — не следует его правилам.
Помимо Русской православной церкви 7 января Рождество отмечают Иерусалимская, Грузинская, Польская, Сербская православные церкви и афонские монастыри. Также к празднованию православного Рождества присоединяются католики восточного обряда и часть протестантов, которые живут по восточному календарю. Ранее