Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Пожары

Двое мужчин сгорели в машине на парковке в Москве

24 октября 2025 в 10:16
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
На парковке жилого дома сгорели четыре автомобиля (архивное фото)

На парковке жилого дома сгорели четыре автомобиля (архивное фото)

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На юго-западе Москвы в ночь на 24 октября на парковке во дворе жилого дома загорелись четыре автомобиля, по предварительной версии их подожгли. В одном из них после тушения огня спасатели обнаружили тела двух мужчин, сообщают в экстренных службах.

«Четыре машины сгорели, еще три повреждены на стоянке на юго-западе Москвы, предварительная причина — поджог», — пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Возгорание произошло на улице Теплый Стан, прокуратура Юго-Западного административного округа Москвы проводит проверку. Ранее в Крыму женщину приговорили к 15 годам лишения свободы за подготовку к теракту: она планировала поджечь автомобиль с символикой буквы «Z», о чем писал RT.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал