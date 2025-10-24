Двое мужчин сгорели в машине на парковке в Москве
На парковке жилого дома сгорели четыре автомобиля (архивное фото)
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
На юго-западе Москвы в ночь на 24 октября на парковке во дворе жилого дома загорелись четыре автомобиля, по предварительной версии их подожгли. В одном из них после тушения огня спасатели обнаружили тела двух мужчин, сообщают в экстренных службах.
«Четыре машины сгорели, еще три повреждены на стоянке на юго-западе Москвы, предварительная причина — поджог», — пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Возгорание произошло на улице Теплый Стан, прокуратура Юго-Западного административного округа Москвы проводит проверку. Ранее в Крыму женщину приговорили к 15 годам лишения свободы за подготовку к теракту: она планировала поджечь автомобиль с символикой буквы «Z», о чем писал RT.
