В Красногорске прокуратура взяла под контроль ситуацию после атаки беспилотника
Из-за атаки дрона в Подмосковье пострадали пять человек
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Прокуратура взяла на контроль ситуацию после взрыва в жилом доме Красногорска из-за атаки БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московкой области.
«По поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина Красногорская городская прокуратура контролирует соблюдение прав граждан, пострадавших от атаки беспилотного летательного аппарата», — говорится в сообщении. Взрыв произошел на 14 этаже дома на бульваре Космонавтов.
Атака вражеского БПЛА была около 04:00 по мск. По словам губернатора Андрея Воробьева, пострадали пять человек, включая ребенка. Четверо пострадавших были оперативно доставлены в медицинские учреждения, где им оказывается помощь.
