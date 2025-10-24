Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

В Красногорске прокуратура взяла под контроль ситуацию после атаки беспилотника

24 октября 2025 в 10:19
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Из-за атаки дрона в Подмосковье пострадали пять человек

Из-за атаки дрона в Подмосковье пострадали пять человек

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Прокуратура взяла на контроль ситуацию после взрыва в жилом доме Красногорска из-за атаки БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Московкой области.

«По поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина Красногорская городская прокуратура контролирует соблюдение прав граждан, пострадавших от атаки беспилотного летательного аппарата», — говорится в сообщении. Взрыв произошел на 14 этаже дома на бульваре Космонавтов.

Атака вражеского БПЛА была около 04:00 по мск. По словам губернатора Андрея Воробьева, пострадали пять человек, включая ребенка. Четверо пострадавших были оперативно доставлены в медицинские учреждения, где им оказывается помощь.

Материал из сюжета:

Дрон ВСУ атаковал многоэтажку в Красногорске

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал