Стали известны последствия атаки ВСУ на Белгородскую область

Гладков рассказал о пострадавших при последней массированной атаке по Белгородской области

В Белгородской области за последние сутки в результате атак Вооруженных сил Украины получили ранения 21 мирный житель, среди пострадавших — трое детей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«21 мирный житель был ранен в результате атак со стороны ВСУ, в том числе трое детей. Две девушки, которые были ранены во время атаки беспилотника на остановку в городе Белгороде, находятся в тяжелом состоянии. Врачи делают все, чтобы спасти их жизни», — сообщил Гладков в своем telegram-канале. По его словам, при необходимости пострадавших могут отправить в Москву.

Как уточнил губернатор, что для обеспечения безопасности медиков завершено оснащение 15 машин скорой помощи специальными антидроновыми конструкциями, а эта работа будет продолжена. Он также добавил, в регионе уже заказаны дополнительные модульные укрытия для защиты населения при обстрелах, что, по его словам, позволяет спасать жизни мирных жителей во время атак.

Кроме этого, Гладков сообщил, что несмотря на сложную ситуацию, в Старом Осколе начался капитальный ремонт на Ильинском водозаборе — в планах заменить водопроводную трубу протяженностью четыре километра, которая не обслуживалась более полувека. После завершения этих работ около 100 тысяч жителей северо-востока города смогут рассчитывать на стабильное водоснабжение, проблема с которым остро стояла летом.