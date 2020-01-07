На Ямале пожарные тушат торговый центр
В городе Муравленко в Ямало-Ненецком автономном округе возник пожар в одноэтажном торговом доме «СВ» на улице Ямальская. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе МЧС России по региону.
«В 14 часов 45 минут была объявлена локализация пожара на площади 800 квадратных метро», — сообщают в пресс-службе ведомства. По их данным, возгорание произошло в 10:20 по местному времени. По предварительной информации, пострадал один мужчина, который отказался от госпитализации.
На данный момент работа по ликвидации пожара продолжается. На месте работают 35 человек и 7 единиц спецтехники.