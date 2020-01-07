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30 декабря 2019

На Ямале горит торговый центр. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС по ликвидации пожара в ТЦ
На Ямале пожарные тушат торговый центрФото (архив): Игорь Меркулов © URA.RU

В городе Муравленко в Ямало-Ненецком автономном округе возник пожар в одноэтажном торговом доме «СВ» на улице Ямальская. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе МЧС России по региону.

«В 14 часов 45 минут была объявлена локализация пожара на площади 800 квадратных метро», — сообщают в пресс-службе ведомства. По их данным, возгорание произошло в 10:20 по местному времени. По предварительной информации, пострадал один мужчина, который отказался от госпитализации.

На данный момент работа по ликвидации пожара продолжается. На месте работают 35 человек и 7 единиц спецтехники.

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© Служба новостей «URA.RU»
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