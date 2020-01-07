Лучший бомбардир «Урала» официально перешел в кадыровскую команду

Владимир Ильин 8 января улетит на зимние сборы в Турцию с новой командой сайт ФК «Урал»

Нападающий екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Владимир Ильин официально перешел в грозненский «Ахмат». Об этом сообщается на сайтах футбольных клубов.

«Клубы из Екатеринбурга и Грозного согласовали переход футболиста в зимнее трансферное окно», — отмечается на сайте «Урала». Сам футболист отметил, что от выступления за екатеринбургский ФК у него остались положительные эмоции. На сайте «Ахмата» говорится, что контракт с Ильиным подписан на 3,5 года. Уже 8 января спортсмен начнет участвовать в подготовительных зимних сборах в Турции с новой командой.

Ильин пришел в «Урал» в 2017 году, оставив краснодарский ФК «Кубань». Он играл в 75 матчах в Российской Премьер-Лиге и забил за это время 13 голов. В нынешнем сезоне в его активе четыре гола и одна голевая передача в 18 матчах передает RT.