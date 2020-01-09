Роспотребнадзор перечислил главные опасности фастфуда

Потребление фастфуда за счет содержащихся в нем трансжиров приводит к повышению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
«Многие клинические исследования связывают употребление трансжиров с повышением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний», — говорится в сообщении. Трансжиры также вызывают воспалительные процессы в организме, которые провоцируют возникновение хронических заболеваний: болезни сердца, метаболического синдрома, диабета и артрита. Согласно некоторым исследованиям, трансжиры также могут повышать риск развития рака молочной железы, однако данная гипотеза до конца не подтверждена.
Трансжиры в природе встречаются в мясе и молочных продуктах, полученных от жвачных животных. Так, в молочных продуктах содержится 2-6% трансжиров, в мясе коровы, овцы, козы — 3-9%, а в курице и свинине всего 0—2%.
Естественные трансжиры не вредны, однако искусственно созданные трансжиры, то есть, частично гидрогенизированные жиры, опасны для здоровья. Они могут содержаться в кулинарном жире, фритюре, маргарине, некоторых сортах попкорна, фастфуде (жареной курице, рыбе, гамбургерах, картофеле фри и прочих блюдах быстрого приготовления), хлебобулочных изделиях (кексах, пирожных, пончиках), чипсах и замороженных готовых блюдах.