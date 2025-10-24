Небо Калуги закрыли из-за угрозы дронов
Ввели ограничения на полеты
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В аэропорту города Калуги ввели временные ограничения на полеты из-за угрозы атаки украинских беспилотников. Об этом рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сообщил Кореняко в telegram-канале.
Ранее ограничения на работу аэропортов в России вводились на фоне угроз со стороны вражеских беспилотных летательных аппаратов. Подобные меры предпринимались в регионах для предотвращения возможных инцидентов и обеспечения безопасности пассажиров.
