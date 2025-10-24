Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Небо Калуги закрыли из-за угрозы дронов

25 октября 2025 в 00:46
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Ввели ограничения на полеты

Ввели ограничения на полеты

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В аэропорту города Калуги ввели временные ограничения на полеты из-за угрозы атаки украинских беспилотников. Об этом рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сообщил Кореняко в telegram-канале.

Ранее ограничения на работу аэропортов в России вводились на фоне угроз со стороны вражеских беспилотных летательных аппаратов. Подобные меры предпринимались в регионах для предотвращения возможных инцидентов и обеспечения безопасности пассажиров.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал