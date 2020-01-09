В Госдуме придумали наказание за пропаганду наркотиков в интернете

В Госдуму поступил законопроект, определяющий штрафы за пропаганду наркотиков в интернете. Документ, внесенный правительством РФ, опубликован в электронной базе Госдумы.
«Предлагаемые изменения позволят повысить эффективность противодействия пропаганде и рекламе наркотиков в сети Интернет и не потребуют дополнительного финансирования из федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке к документу.
Согласно законопроекту, за пропаганду в интернете наркотических средств граждане могут получить штраф от 5 до 30 тысяч рублей. За аналогичные действия для должностных лиц предусмотрен штраф от 50 до 100 тысяч рублей, для предпринимателей, работающих без образования юрлица, 50 до 100 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. Самый большой штраф, от 1 до 1,5 млн рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, предлагается для юрлиц.
Оштрафовать могут за рекламу наркотических средств, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, психотропных веществ или их прекурсоров и новых потенциально опасных психоактивных веществ в интернете.
Первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков заявил о важности борьбы с пропагандой наркотиков, сообщает RT. По его словам, с помощью интернета осуществляется также и продажа наркотиков, что также необходимо контролировать.