Парламент Абхазии требует отставки президента

В Абхазии могут ввести чрезвычайное положение Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Парламент Абхазии проголосовал за отставку президента республики. Как считают депутаты, эта мера поможет стабилизировать обстановку в стране. Между тем президент Рауль Хаджимба не исключает введения чрезвычайного положения в стране.

За отсавку президента проголосовали 19 из 27 присутствовавших на внеочередном заседании депутатов. Парламент направил на переговоры к президенту пять человек, их встреча прошла на повышенных тонах, сообщает РИА «Новости». Хаджимба, в частности, заявил парламентариям, что пока не готов принять соответствующее решение. он считает. что нужно принять меры для разрядки ситуации.

До этого президент Абхазии собрал экстренное заседание Совета безопасности и заявил, что в случае необходимости в республике будет введено чрезвычайное положение.

Ранее в Абхазии протестующие начали штурмовать администрацию президента, требуя отставки нынешнего главы республики Рауля Хаджимбы. Причиной стала попытка оппозиционного политика и лидера партии «Амцахара» Алхаса Квициния оспорить итоги президентских выборов, в которых он занял второе место. Штурм в окружении Хаджимба назвали попыткой совершить государственный переворот в стране.