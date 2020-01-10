Коммунальщиков начнут штрафовать за завышение стоимости услуг ЖКХ

Коммнальщики будут нести ответственность за завышение тарифов на свои услуги Фото: Владимир Андреев © URA.RU

За превышение стоимости услуг ЖКХ ресурсоснабжающие организации будут наказаны рублем. Правительство готовит поправки в Жилищный кодекс РФ, Госдума будет рассматривать их в сентябре.

Работать над поправками будет Минстрой. Как пишут «Известия», законопроект представят на рассмотрение в марте этого года.В ведомстве пока затруднились назвать возможные штрафы для коммунальных служб.

Парламентарии отмечают, что проблема завышенных цен на услуги ЖКХ актуальна для многих российских регионов. «Если они [ресурсоснабжающих организаций] завышают стоимость, страдают в первую очередь граждане. Тем более, сейчас население может напрямую заключать с ними договоры, минуя управляющие кампании», — отмечает глава профильного комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская. Депутат Андрей Исаев ее поддержал: «Ресурсоснабжающие организации получают сверхдоходы за счёт граждан. Поэтому введение санкций за превышение тарифов, с моей точки зрения, абсолютно оправдано».

Член рабочей группы ОНФ по качеству жизни Арсений Беленький считает, что одним законом ситуацию в отрасли вряд ли удастся изменить. Он отметил, что коммунальным организациям приходится нести постоянные расходы припокупке труб, использования спецтехники на фоне инфляции. Он отмечает, что Россия на 70% наследует ЖКХ еще со времен Советского союза, и любая модернизация отрасли требует либо государственных, либо частных вложений.

Ранее «URA.RU» сообщало, что за отключение воды и отопления в жилых домах руководство ресурсоснабжающих компаний и предприятий ЖКХ будут отстранять от должности. Толчком для разработки документа послужила ситуация в Томске, где прошлым летом сроки подключения горячей воды были превышены в 60% квартир.