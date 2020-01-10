09 января 2020

Коммунальщиков начнут штрафовать за завышение стоимости услуг ЖКХ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме ЖКХ. Москва, пенсионерка, коммуналка, жкх, электричество, пенсионеры, электроэнергия, показания счетчика, счет за жкх, платежка, коммуналка, счет за коммуналку, коммунальные платежи
Коммнальщики будут нести ответственность за завышение тарифов на свои услугиФото: Владимир Андреев © URA.RU

За превышение стоимости услуг ЖКХ ресурсоснабжающие организации будут наказаны рублем. Правительство готовит поправки в Жилищный кодекс РФ, Госдума будет рассматривать их в сентябре.

Работать над поправками будет Минстрой. Как пишут «Известия», законопроект представят на рассмотрение в марте этого года.В ведомстве пока затруднились назвать возможные штрафы для коммунальных служб.

Парламентарии отмечают, что проблема завышенных цен на услуги ЖКХ актуальна для многих российских регионов. «Если они [ресурсоснабжающих организаций] завышают стоимость, страдают в первую очередь граждане. Тем более, сейчас население может напрямую заключать с ними договоры, минуя управляющие кампании», — отмечает глава профильного комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская. Депутат Андрей Исаев ее поддержал: «Ресурсоснабжающие организации получают сверхдоходы за счёт граждан. Поэтому введение санкций за превышение тарифов, с моей точки зрения, абсолютно оправдано».

Член рабочей группы ОНФ по качеству жизни Арсений Беленький считает, что одним законом ситуацию в отрасли вряд ли удастся изменить. Он отметил, что коммунальным организациям приходится нести постоянные расходы припокупке труб, использования спецтехники на фоне инфляции. Он отмечает, что Россия на 70% наследует ЖКХ еще со времен Советского союза, и любая модернизация отрасли требует либо государственных, либо частных вложений.

Ранее «URA.RU» сообщало, что за отключение воды и отопления в жилых домах руководство ресурсоснабжающих компаний и предприятий ЖКХ будут отстранять от должности. Толчком для разработки документа послужила ситуация в Томске, где прошлым летом сроки подключения горячей воды были превышены в 60% квартир.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...