Телеведущего Владимира Соловьёва втянули в скандал по крушению «Боинга» в Иране

Владимиру Соловьёву приписали слова, которых он не произносил Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Ряд СМИ исказили смысл слов телеведущего Владимира Соловьёва, указав, что по его мнению «украинский „Боинг“ в Иране сбили американцы». Сам ведущий был поражен «редактированием» его слов.

Соловьёв в разговоре с изданием «НьюИнформ» предположил, с какой целью США вбрасывают информацию о вине Тегерана за случившееся. Он подчеркнул, что расшифровок чёрных ящиков рухнувшего лайнера еще нет, но мировое сообщество предпочитает не прислушиваться к доводам Ирана, а ждет отписок Трампа в Twitter. Однако онлайн-издания стали писать о том, что «Соловьев уверен, что украинский „Боинг“ в Иране сбили американцы».

«Откуда они это взяли??? У меня нет информации, чтобы приходить к таким выводам и делать такие заявления. Я считаю, что надо дождаться результатов расследования», — отметил Соловьев в своем Telegram-канале.

Украинский Boeing 737 выполнявший рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение через несколько минут после вылета. На борту воздушного судна находилось 176 граждан, включая экипаж — все они погибли. Власти Канады и Британии заявили, что самолет был сбит иранской ракетой был случайно.