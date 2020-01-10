Власти Канады заявили о подтверждении попадания ракеты в Boeing в Иране

Канада заявила о подтверждении попадания ракеты в Boeing над Тегераном (архивный снимок) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Украинский Boeing 737 был случайно сбит над Тегераном иранской ракетой. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

«По имеющейся информации, самолет был сбит иранской ракетой типа „земля-воздух“. Это могло быть непреднамеренно», — передает слова Трюдо ABC News. Канадский премьер отметил, что власти получили разведданные из различных источников, в том числе от союзников и собственных информаторов.

Авиалайнер «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение вскоре после вылета. На его борту находилось 63 гражданина Канады, 82 иранца, 11 граждан Украины — все они погибли. Ранее в пентагоне заявили, что самолет был сбит иранской ракетой.

После трагедии Росавиация рекомендовала российским авиаперевозчикам изменить маршруты и прекратить полеты над Ираном, Ираком, Персидским и Оманским заливами 8 января.