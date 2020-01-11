Зеленского не удовлетворило признание Ирана в уничтожении украинского самолета

Тегеран должен полностью признать вину за сбитый Boeing 737 «Украинских авиалиний». Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в своем telegram-канале.
«Утро сегодня не было хорошим, но принесло правду. Еще до окончания работы международной комиссии Иран признал свою вину в том, что сбил украинский самолет», — цитирует Зеленского
Украинский лидер отметил, что ожидает от республики гарантии в том, что виновные будут привлечены к ответственности, тела погибших будут переданы родственникам. Также Зеленский надеется, что семьи погибших, среди которых были украинцы, получат компенсации и официальные извинения. Помимо этого, президент Украины рассчитывает, что к расследованию смогут присоединиться 45 украинских специалистов, отмечает «
Украинский Boeing 737 разбился 8 января вскоре после взлета из аэропорта Тегерана. В момент крушения на борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. В самолете находились граждане Ирана, Канады, Германии, Великобритании, Швеции и Афганистана, экипаж был украинским, напоминает