Раскрыта последняя беседа пилотов Boeing, разбившегося в Иране

Ситуация на борту Boeing 737, который разбился в Иране, во время последнего разговора с диспетчерами центра управления полетами аэропорта Тегерана была штатной. Об этом сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
«До момента последнего завершения переговоров обстановка на борту была штатная», — приводит его слова «
Помимо этого, в распоряжении Украины оказалась полная запись переговоров иранских диспетчеров с авиалайнером. Пристайко заявил, что перед крушением самолет изменил курс. Министр считает, что пока что рано делать выводы о причине катастрофы.
Украинский самолет рухнул 8 января вскоре после взлета из аэропорта столицы Ирана. Находящиеся на борту воздушного судна 167 пассажиров и девять членов экипажа погибли. По данным американских изданий, авиалайнер могли по ошибке сбить иранские военные. В интернете появилось видео крушения Boeing.