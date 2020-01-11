10 января 2020

Раскрыта последняя беседа пилотов Boeing, разбившегося в Иране

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг в Кольцово. Екатеринбург, кабина пилота, пилот, жест рукой, капитан самолета
В распоряжении Киева есть полная запись переговоров иранских диспетчеров с авиалайнеромФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ситуация на борту Boeing 737, который разбился в Иране, во время последнего разговора с диспетчерами центра управления полетами аэропорта Тегерана была штатной. Об этом сообщил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

«До момента последнего завершения переговоров обстановка на борту была штатная», — приводит его слова «Царьград». Отмечается, что Киев получил доступ к данным с черного ящика, в том числе записи разговоров пилотов потерпевшего крушение самолета.

Помимо этого, в распоряжении Украины оказалась полная запись переговоров иранских диспетчеров с авиалайнером. Пристайко заявил, что перед крушением самолет изменил курс. Министр считает, что пока что рано делать выводы о причине катастрофы.

Украинский самолет рухнул 8 января вскоре после взлета из аэропорта столицы Ирана. Находящиеся на борту воздушного судна 167 пассажиров и девять членов экипажа погибли. По данным американских изданий, авиалайнер могли по ошибке сбить иранские военные. В интернете появилось видео крушения Boeing.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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