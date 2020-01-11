Иран признался в уничтожении украинского самолета

Boeing 737 рухнул в Иране 8 января Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Украинский Boeing 737, который разбился в Тегеране, был сбит иранской ракетой противовоздушной обороны. Об этом сообщает ИА Исламской Республики (ИРНА) со ссылкой на Генштаб Вооруженных сил Ирана.

Отмечается, что самолет был сбит по ошибке. «Причиной крушения украинского самолета стала „человеческая ошибка“», — пишет ТАСС, ссылаясь на главу МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Министр подчеркнул, что ошибка могла быть допущена из-за «авантюризма» США. Военные также добавили, что сбитый самолет пролетал рядом с военным объектом. Boeing был принят за вражеский самолет, передает telegram-канал РИА «Новости».

Украинский Boeing 737 рухнул 8 января вскоре после взлета из аэропорта Тегерана. В момент крушения на борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. В самолете находились граждане Ирана, Канады, Германии, Великобритании, Швеции и Афганистана, экипаж был украинским. Во время последнего разговора пилотов с диспетчерами центра управления полетами аэропорта Тегерана ситуация на борту была штатной.

Ранее по приказу президента США Дональда Трампа в ночь на 3 января был убит иранский генерал Сулеймани. После этого Иран нанес авиаудар по авиабазе Айн аль-Асад на западе Ирака, на которой были дислоцированы американские военнослужащие.