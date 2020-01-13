12 января 2020

Умер режиссер «Чародеев» и «Приключений Электроника»

© Служба новостей «URA.RU»
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Константину Бромбергу было 80 летФото: скриншот YouTube milfUA303*

Режиссер фильмов «Приключения Электроника» и «Чародеи» Константин Бромберг умер в США в возрасте 80 лет. О его смерти сообщил в Facebook режиссер Михаил Идов.

«Два дня назад в Детройте скончался режиссер Константин Бромберг, постановщик советских мегахитов „Чародеи“ и „Приключения Электроника“», — написал Идов. По словам режиссера, его родители тесно общались с Бромбергом вплоть до последних дней. В США режиссер не занимался кино, отметил Идов.

Бромберг имеет звание заслуженного деятеля искусств РФ, является лауреатом Государственной премии СССР. Помимо «Чародоев» и «Приключений Электроника», также снял фильмы «Был настоящий трубачом» и «У меня есть лев» и участвовал в создании популярного детского тележурнала «Ералаш».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
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