Два бывших курганских прокурора после переезда получили новые генеральские звания

Бывшему прокурору Курганской области Игорю Ткачеву, который сейчас занимает должность заместителя генпрокурора России, присвоен классный чин государственного советника юстиции 1 класса (соответствует званию генерал-полковника). Указ об этом подписал президент России Владимир Путин.
«Присвоить классные чины работникам прокуратуры Российской Федерации: государственного советника юстиции 1 класса — Ткачеву Игорю Викторовичу», — говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.
Этим же документом бывшему заместителю прокурора Курганской области Сергею Лежникову присвоен классный чин государственного советника юстиции 3 класса (соответствует званию генерал-майора). В настоящее время Лежников работает прокурором Тверской области.
Ткачев покинул Зауралье в конце декабря 2018 года. На тот момент у него был чин государственного советника юстиции 2 класса (соответствует званию генерал-лейтенанта). Сейчас он в статусе заместителя генпрокурора работает в Дальневосточном федеральном округе. Лежников покинул Зауралье с чином старшего советника юстиции (соответствует званию полковника).
«Их чины в Кургане соответствовали тем должностям, которые они занимали. Спустя год после повышения они наконец-то дождались и новых звезд на погонах», — рассказали «URA.RU» собеседники, близкие к прокуратуре Курганской области.