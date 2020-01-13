Депутат Госдумы предложил заставить домохозяек платить налоги

Депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Вострецов предложил заставить домохозяек платить налоги, так как они, по его мнению, являются самозанятыми. Об этом он заявил в беседе с агентством «Росбалт».
Парламентарий отметил, что домохозяйки не относятся ни к одной социальной категории. Они не являются инвалидами, студентами и уже вышли из декретного отпуска. «Зато за пособиями и в поликлиники они первыми ломятся. Может, их тогда этим по остаточному принципу обеспечивать?», — задается вопросом Вострецов.
Он отметил, что, по его данным, в России порядка 20 млн человек уклоняются от уплаты налогов и предложил разыскать их. «У них что, детей нет, ИНН нет, не передвигаются они? Так давайте посмотрим за ними», — заявил депутат. Вострецов также заявил, что из-за недобросовестных налогоплательщиков у учителей и врачей маленькие зарплаты, так как бюджет недополучает «триллионы рублей».