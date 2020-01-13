Депутат Госдумы предложил заставить домохозяек платить налоги

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По мнению парламентария, в стране живут порядка 20 млнФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Вострецов предложил заставить домохозяек платить налоги, так как они, по его мнению, являются самозанятыми. Об этом он заявил в беседе с агентством «Росбалт».

Парламентарий отметил, что домохозяйки не относятся ни к одной социальной категории. Они не являются инвалидами, студентами и уже вышли из декретного отпуска. «Зато за пособиями и в поликлиники они первыми ломятся. Может, их тогда этим по остаточному принципу обеспечивать?», — задается вопросом Вострецов.

Он отметил, что, по его данным, в России порядка 20 млн человек уклоняются от уплаты налогов и предложил разыскать их. «У них что, детей нет, ИНН нет, не передвигаются они? Так давайте посмотрим за ними», — заявил депутат. Вострецов также заявил, что из-за недобросовестных налогоплательщиков у учителей и врачей маленькие зарплаты, так как бюджет недополучает «триллионы рублей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
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