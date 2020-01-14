Российские банки стали чаще отказывать в кредитах

Больше 60% заемщиков получили отказ от банков в получении кредита Фото: Анна Майорова © URA.RU

Российские банки стали чаще отказывать заемщикам в новых ссудах. Доля одобренных кредитных заявок упала до минимума с 2017 года.

По данным Национального бюро кредитных историй, в 2019 году банки одобрили 36,9% от общего числа заявок, поданных россиянами на разные виды кредитов. Специалисты отмечают, что снижение произошло в канун новогодних праздников. «Среди причин — меры ЦБ против роста закредитованности населения и стагнирующие доходы», — пишет РБК.

Специалисты отмечают, что рост закредитованности населения привел к снижению качества клиентов. Из-за этого банки стараются уделять больше внимания уже проверенным клиентам.

Ранее почти все банки из топ-30 вышли из бизнеса по выдаче займов в магазинах. Финансовые организации отказались от выдачи займов в пользу кредитных карт, сообщает телеканал 360.