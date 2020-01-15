Послание Путина можно будет посмотреть на улице, в космосе и на лыжах

Послание президента в этом году можно будт увидеть на фасадах зданий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Послание президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию намерены показать на крупных экранах в Москве, аэропортах, метро, поликлиниках, а также на Эльбрусе.

О намерении транслировать речь главы государства перед российскими политиками на очень больших экранах рассказал представитель рекламной компании LBL. По его словам, москвичи и гости столицы смогут увидеть трансляцию на медиафасадах кинотеатра «Октябрь», гостиницы «Космос», ТЦ «Ереван-Плаза», Центрального телеграфа, здании «Дома книги», и дома №28 на Новом Арбате, сообщает РБК.

В Кабардино-Балкарии власти республики установили экран для трансляции послания президента на склоне Эльбруса. « Самая высокая точка для просмотра послания Путина расположена на станции „Гара-Баши“ на высоте 3847 метров над уровнем моря», — приводит сообщение пресс-службы РИА «Новости».

Ранее в Общероссийском народном фронте (ОНФ) заявили, что организуют трансляцию в региональных аэропортах, метро, больницах, а также «в месте хранения мистического челябинского метеорита» и на борту Международной космической станции, пишет «Ридус».

9 января стало известно, что Владимир Путин в своем послании намерен сосредоточиться на внутренней повестке. Российский лидер, как ожидается, будет много говорить о стагнации реальных доходов граждан, социальном неравенстве и защите исторической памяти. Обращение Путина состоится 15 января в 12 часов по московскому времени в выставочном зале «Манеж».

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