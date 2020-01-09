Послание Путина Федеральному собранию будет посвящено борьбе с бедностью

Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию 15 января намерен сосредоточиться на внутренней повестке. Российский лидер, как ожидается, будет много говорить о стагнации реальных доходов граждан страны, социальном неравенстве и защите исторической памяти.
Ранее Владимир Путин сам заявил, что в послании уделит особое внимание проблеме снижения доходов населения и теме преодоления бедности, однако детали раскрывать тогда не стал. Близкие к администрации президента источники «
Не нарушит планы президента и обострившаяся ситуация на Ближнем Востоке, считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. По его мнению, Путин может затронуть тему международной безопасности, но эта часть речи будет не самая главная.
Так же считает глава Института социально-экономических и политических исследований Дмитрий Бадовский. Внимание к внутренним проблемам в сочетании с темой 75-летия Победы могут обеспечить «восстановительный рост» рейтингов власти, который необходим для успешной выборной кампании в Госдуму в 2021 году.