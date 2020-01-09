08 января 2020

Послание Путина Федеральному собранию будет посвящено борьбе с бедностью

© Служба новостей «URA.RU»
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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Владимир Путин посвятит послание Федеральному собранию социальным проблемамФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию 15 января намерен сосредоточиться на внутренней повестке. Российский лидер, как ожидается, будет много говорить о стагнации реальных доходов граждан страны, социальном неравенстве и защите исторической памяти.

Ранее Владимир Путин сам заявил, что в послании уделит особое внимание проблеме снижения доходов населения и теме преодоления бедности, однако детали раскрывать тогда не стал. Близкие к администрации президента источники «Коммерсанта» сказали, что выступление российского лидера в большей степени будет посвящено внутренней политике. «Социальный аспект, борьба с бедностью и неравенством, 75-летие победы в Великой Отечественной войне и поддержка исторической памяти», — приводит издание слова собеседника.

Не нарушит планы президента и обострившаяся ситуация на Ближнем Востоке, считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. По его мнению, Путин может затронуть тему международной безопасности, но эта часть речи будет не самая главная.

Так же считает глава Института социально-экономических и политических исследований Дмитрий Бадовский. Внимание к внутренним проблемам в сочетании с темой 75-летия Победы могут обеспечить «восстановительный рост» рейтингов власти, который необходим для успешной выборной кампании в Госдуму в 2021 году.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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