Россию хотят сделать виновной в крушении украинского Boeing в Иране

Идею Александра турчинова о наказании РФ за сбитый в Иране Boeing поддержал посол Украины в США Фото: Вадим Чуприн, CC BY-SA 4.0, wikipedia.org

Нести ответственность за сбитый в Иране Boeing 737-800 «Международных украинских авиалиний» должны не только те, кто выпустил ракеты, но и те, кто их произвёл. Об этом заявил посол Украины в США Владимир Ельченко.

В интервью украинскому телеканалу «Прямой» Ельченко заявил, что ответственность за сбитый лайнер лежит в том числе на поставщике ракет для их комплексов ПВО, то есть России. «Мы говорим о двух частях ответственности, две составляющие: первая — ответственность тех лиц, которые отдавали приказ, которые стреляли этой ракетой, и, возможно, тех, кто поставлял эти ракеты», — цитирует Ельченко ТАСС. Он считает, что в деле с крушением самолета имеется «очередной российский след» в виде зенитного комплекса «Тор». «Учитывая это, необходимо «говорить об определённой международной ответственности», — заявляет дипломат.

Ранее экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов потребовал наказать Россию за возможную причастность к «подготовке ракетного удара», напоминает « Царьград ». Однако Иран признал вину, а также разрешил украинским специалистам доступ к чёрным ящикам.

В авиакатастрофе «Международных украинских авиалиний» погибли 176 человек. самолет рухнул на землю сразу после вылета из аэропорта Тегерана. Власти ирана признали, что в лайнер попала ракеты, выпущенная ПВО.