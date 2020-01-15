14 января 2020
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10 января 2020

На Ямале из-за одного преступника перекрыли трассу

© Служба новостей «URA.RU»
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День пограничника. Курган, спецсредства, шипы, лента заграждения, принудительная остановка автомобиля
Полицейские с помощью шипов и грузовика перегородили дорогу преступникуФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Сотрудникам ямальской полиции пришлось перекрыть проезжую часть около города Муравленко из-за наркоторговца. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

«Он был задержан около Муравленко сотрудниками ДПС, которые перегородили проезжую часть шипами и грузовым автомобилем», — сообщили в прокуратуре.

По версии специалистов надзорного ведомства, в апреле 2019 года мужчина купил в Екатеринбурге более 27 граммов наркотических средств, которые хотел распространить в Тюмени и Губкинском (ЯНАО). В этих городах он оборудовал несколько тайников, где спрятал наркотики. В мае 2019 года полицейские Губкинского попытались задержать преступника, однако ему удалось вырваться и уехать за пределы города в сторону Муравленко, где его и задержали сотрудники ДПС.

Мужчине было предъявлено обвинение по статье УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Губкинский районный суд приговорил наркосбытчика к лишению свободы на 9 лет и 3 месяца со штрафом в 100 тысяч рублей. Отбывать наказание преступник будет в исправительной колонии строгого режима.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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