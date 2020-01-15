В Москве избили заявившего о цензуре в СМИ оператора госканала

В Москве неизвестные избили бывшего телеоператора ВГТРК 61-летнего Леонида Кривенкова, который в интервью иностранным журналистам заявлял о политической цензуре и коррупции в компании. Оператор смог повалить одного из нападавших на землю, однако злоумышленники все равно сбежали.
«Нападавшие кричали: <…> „мы научим тебя Родину любить“, „пятая колонна, мы вас будем убивать“», — приводит слова Кривенкова Lenta.ru. Оператор рассказал, что 11 января на выходе из Кузьминского парка его подстерегли двое молодых людей плотного атлетического телосложения 25-30 лет с собакой. Они напали на журналиста сзади, повалили его на землю и начали бить ногами.
Кривенков на следующий день обратился в травмпункт, где врачи зафиксировали у оператора сильный ушиб грудной клетки и закрытый перелом костей носа. Пострадавший отметил, что полиция с ним после этого не выходила на связь, и он сам пошел в районный отдел МВД. По словам телеоператора, его заявление о нападении зарегистрировали.
Леонид Кривенков проработал на ВГТРК 10 лет. Он был телеоператором в студии прямого эфира, а также снимал передачи с участием известных политиков. В январе 2019 года в интервью он рассказал о случаях фальсификаций и цензуры на канале. Помимо этого он дал несколько интервью иностранным журналистам, работающим в Москве.