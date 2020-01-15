В Европе восхитились проектом нового российского авианосца

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, иллюминатор, корабли военные
На борту «Москвы» смогут разместиться 70 самолетов и вертолетов с ракетамиФото: официальный сайт Министерство обороны РФ

Российский авианосец «Москва» сможет составить конкуренцию американскому военно-морскому флоту. Такое мнение высказывает автор публикации Андре Баллин в немецкой газете Handelsblatt.

«Технически флот России вместе с таким новым авианосцем, бесспорно, не уступит американскому», — пишет «Царьград». Однако, отмечается, что ВМС США в численном отношении ушли вперед. Длина авианосца составляет более 300 метров в длину и 65 метров в высоту. Осадка корабля составляет почти 11 метров, а водоизмещение достигает порядка 80 тысяч тонн.

Авианосец также будет оснащен четырьмя атомными реакторами мощностью 305 мегаватт каждый, передает телеканал 360. Благодаря этому судно сможет развивать скорость до 55 километров в час. На борту «Москвы» смогут разместиться 70 самолетов и вертолетов, которые могут быть оснащены ракетами «Циркон» и «Кинжал».

Корабль строят с учетом чертежей советского авианосца «Ульяновска». По плану «Москву» достроят к 2030 году, сообщает портал «Утро.ру».

Расскажите о новости друзьям
Общество Технологии Война
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...