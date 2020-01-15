В Европе восхитились проектом нового российского авианосца

Российский авианосец «Москва» сможет составить конкуренцию американскому военно-морскому флоту. Такое мнение высказывает автор публикации Андре Баллин в немецкой газете Handelsblatt.
«Технически флот России вместе с таким новым авианосцем, бесспорно, не уступит американскому», — пишет «
Авианосец также будет оснащен четырьмя атомными реакторами мощностью 305 мегаватт каждый, передает телеканал 360. Благодаря этому судно сможет развивать скорость до 55 километров в час. На борту «Москвы» смогут разместиться 70 самолетов и вертолетов, которые могут быть оснащены ракетами «Циркон» и «Кинжал».
Корабль строят с учетом чертежей советского авианосца «Ульяновска». По плану «Москву» достроят к 2030 году, сообщает портал «Утро.ру».