Расходы россиян выросли после Нового года

Россияне стали больше тратить денег
Повседневные расходы стандартной российской семьи за неделю выросли после Нового года. Это подтверждают данные исследования, проведенного холдингом «Ромир».
«На второй неделе объем повседневных расходов типичной российской семьи вернулся в зону роста и достиг отметки в 4 398 рублей (расходы за неделю — прим. ред.)», — приводит текст исследования
Исследование «Ромира» было основано на данных потребления 40 тысяч россиян. Также анализу подверглись 15 тысяч домохозяйств в 220 городах с населением свыше 10 тысяч человек, уточняет агентство.