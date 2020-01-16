Расходы россиян выросли после Нового года

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Россияне стали больше тратить денегФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Повседневные расходы стандартной российской семьи за неделю выросли после Нового года. Это подтверждают данные исследования, проведенного холдингом «Ромир».

«На второй неделе объем повседневных расходов типичной российской семьи вернулся в зону роста и достиг отметки в 4 398 рублей (расходы за неделю — прим. ред.)», — приводит текст исследования RNS. Отмечается, что с 6 по 12 января расходы выросли в среднем на 23,3%.

Исследование «Ромира» было основано на данных потребления 40 тысяч россиян. Также анализу подверглись 15 тысяч домохозяйств в 220 городах с населением свыше 10 тысяч человек, уточняет агентство.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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