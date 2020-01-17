«Коммерсант» сообщил о возможности досрочных выборов Госдуму

Выборы в Госдуму могут состояться раньше осени 2021 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В России могут пройти досрочные выборы в Госдуму. Об этом сообщает газета « Коммерсант » со ссылкой на источник, близкий к администрации президента.

Голосование за поправки в Конституцию РФ может состояться уже в апреле. Столь сжатые сроки подготовки пакета поправок могут быть обусловлены планами Кремля внести в основной закон государства норму о самороспуске Госдумы, утверждает газета. При таком раскладе не исключается, что выборы в Госдуму назначат раньше осени 2021 года. «В Конституции может появиться положение о самороспуске Госдумы, <…> [это] позволит снова поймать волну народной любви и провести выборы на ее фоне», — сообщает источник издания.

Во время послания Федеральному собранию 15 января президент России Владимир Путин заявил о необходимости внесения в действующую Конституцию РФ ряда поправок, которые окажут существенное влияние на положение государственной власти в стране. Так, согласно предложенным поправкам, основной закон РФ должен быть иметь приоритет в российском правовом пространстве над международным законодательством. Глава государства также предложил убрать оговорку о том, что президентом нельзя избираться два срока «подряд». По словам Путина, необходимо расширить полномочия Федерального собрания при формировании правительства. Кандидатура премьер-министра будет утверждаться Госдумой. Президент будет назначать руководителей силовых ведомств после консультации с Советом Федерации.